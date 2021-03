Tancar l'interior de bars i restaurants està sobre la taula com a 'recomanació' per aquesta Setmana Santa

Es considera que s'està a aquests nivells quan hi ha una incidència acumulada de casos diagnosticats en 14 dies superior als 150 casos per cada 100.000 habitants, o una positivitat superior al 10%, o una ocupació de l'UCI superior al 15%, entre altres.El tancament de l'interior dels bars va ser una de les qüestions que no es van poder acordar al Consell Interterritorial de Salut d'aquesta setmana, entre altres per la negativa de la Comunitat de Madrid a incorporar mesures més dràstiques.Segons fonts del Ministeri de Sanitat el que avui s'ha aprovat a la Comissió de Salut Pública és un document de recomanacions que els governs autonòmics poden aplicar, o no, als seus territoris.A més de tancar l'interior dels bars i restaurants quan la incidència es trobi en fase «greu» o «molt greu», la recomanació inclou la reducció dels aforaments en els estadis inferiors de risc «baix» o «mitjà».Pel que fa a les terrasses, el nombre de persones per taula passen de 15 a 10 en fase de risc «baix», de 10 a 6 a la de risc «mitjà», es manté en 6 al nivell «greu» i estableix un màxim de 4 al nivell «molt greu». Les terrasses haurien de quedar tancades «en cas que de tendència ascendent i incidència acumulada superior a 500 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies».Pel que fa a les reunions de persones que no conviuen, el document redueix el nombre d'assistents de 15 a 10 persones per al nivell «baix», de 10 a 6 al nivell «mitjà», de 6 a 4 al nivell «greu», i un màxim de 4 per al nivell «molt greu». També estableix el tancament de gimnasos un cop s'assoleixi el nivell «greu», així com la reducció dels aforaments en zones interiors i espais esportius no professionals.