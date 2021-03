Pfizer prova la vacuna en menors de 12 anys

Unes bessones de 9 anys, les primeres voluntàries

Pfizer i el seu soci BioNTech van començar a provar la seva vacuna contra la covid-19 en nens menors de 12 anys, amb l'esperança d'expandir la inoculació a aquest rang d'edat per a principis de 2022.Unes bessones de 9 anys van ser les primeres voluntàries de la primera fase de prova i van rebre les seves primeres injeccions el dimecres, va dir la portaveu de Pfizer, Sharon Castillo.La vacuna de Pfizer/BioNTech va ser autoritzada pels reguladors dels Estats Units a finals de desembre per a persones majors de 16 anys. Gairebé 66 milions de dosis s'havien administrat al país fins al dimecres al matí, segons dades dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties.L'assaig pediàtric, que inclourà a nens de fins a 6 mesos, segueix a un altre similar llançat per Moderna Inc la setmana passada.Només la vacuna Pfizer/BioNTech s'utilitza en joves de 16 i 17 anys als Estats Units. La de Moderna va ser aprovada per a persones majors de 18 anys, i encara no s'ha autoritzat cap injecció contra la covid-19 en nens més petits.Pfizer i BioNTech mediten provar inicialment la seguretat de la seva vacuna de dues injeccions en tres dosis diferents (10, 20 i 30 micrograms) en un assaig de fase I/II de 144 participants.Planegen ampliar-se més tard a un assaig d'etapa tardana de 4 mil 500 participants en el qual provaran la seguretat, la tolerabilitat i la resposta immune generada per la vacuna, probablement mesurant els nivells d'anticossos en els subjectes joves.Castillo va dir que les empreses esperen tenir dades de l'assaig en el segon semestre de 2021.Mentrestant, Pfizer ha estat provant la vacuna en nens d'entre 12 a 15 anys. La companyia espera tenir dades d'aquest assaig en les pròximes setmanes, va assegurar Castillo.