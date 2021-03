La Policia evita un doble assassinat i deté als quatre executors d'un pla que va costar 15.000 euros

El pla hauria partit de Costa Rica i l'actuació policial va ser a Marbella

Actualitzada 25/03/2021 a les 23:08

Agents de la Policia Nacional han frustrat l'assassinat d'un home costa-riqueny a Marbella (Màlaga) i han detingut a quatre persones que planejaven suposadament la seva execució immediata. Entre els arrestats figura un presumpte sicari, cubà de 27 anys, qui hauria estat contractat per a materialitzar el pla per 15.000 euros.La recerca, que ha estat duta a terme per agents de la Udyco de la Comissaria Local de Marbella amb la col·laboració de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Badajoz, es va iniciar arran de la informació rebuda sobre un pla per a assassinar a un ciutadà de Costa Rica, resident a la localitat de Marbella. Un deute pendent de la víctima al seu país seria la causa.Davant la gravetat dels fets i les evidències que la trama estava en una fase molt avançada, els agents van irrompre en una cèntrica cafeteria de Marbella on dues dels investigats ultimaven els detalls de l'execució, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.Segons les perquisicions, el pla hauria partit d'un autor intel·lectual a Costa Rica, que va encarregar l'assassinat a una parella de Marbella, concretament a un home espanyol i a una dona colombiana, de 29 i 31 anys. Aquests, al seu torn, haurien contactat amb una jove colombiana, de 25 anys i establerta a Badajoz, que va proposar, en última instància, el pla a un sicari.Així, procedent de la capital pacense, l'home al qual s'havia encarregat l'assassinat es va citar en dues ocasions amb un dels investigats a Marbella; primer, per a rebre uns 700 euros en concepte de despeses de viatges i, més tard, en una cafeteria, a fi d'ultimar els detalls de l'execució.Fase avançadaEl fet delictiu es trobava ja en una fase avançada de preparació, comptant els investigats amb informació sobre el domicili i el telèfon de la víctima. Segons les diligències practicades, la trama havia planejat atreure al ciutadà costa-riqueny amb l'excusa d'abonar-li un negoci pendent de pagament i, en aquest moment, executar l'acció.Una vegada identificats els responsables que es van donar cita en la cafeteria, els agents els van detenir in situ. A més, la parella d'un d'ells, implicada també en la preparació de crim, va ser detinguda en un hotel de Marbella. Per part seva, a Badajoz es va arrestar a la dona que va contactar amb el sicari.Entre els efectes intervinguts a la persona a la qual es va encarregar l'homicidi hi seria una pistola d'aire comprimit, un vehicle i diners en efectiu. Dels fets coneix el Jutjat d'Instrucció número 1 de Marbella i dos dels investigats han ingressat a la presó.