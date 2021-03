L'OMS demana prioritat en la vacunació de tripulacions aèries i marítimes

Considera que el transport aeri i marítim són activitats econòmiques essencials

Actualitzada 26/03/2021 a les 14:30

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat avui als governs que considerin a les tripulacions aèries i als mariners com a «treballadors essencials» i els incloguin entre els grups prioritaris per a rebre alguna de les vacunes disponibles contra la covid-19.La recomanació té en compte el fet que el transport aeri i marítim són activitats econòmiques essencials que fan possible els intercanvis comercials internacionals i la mobilitat de les persones.«El transport aeri i per mar depèn de les tripulacions i dels mariners. Ells són treballadors claus que creuen tot el temps les fronteres, la qual cosa pot implicar que alguns països els demanin presentar una prova que han estat vacunats per entrar», explica l'OMS en una declaració.L'Organització ha recordat que encara que la seva posició és que cap país ha de posar com a condició d'entrada una prova de vacunació, és probable que això comenci a ocórrer i, per aquesta raó, prefereix avançar-se a eventuals problemes que els treballadors del sector aeri i marítim podrien començar a afrontar.L'OMS sosté que hi ha preguntes molt importants en relació a les vacunes i que encara no tenen resposta, com la seva eficàcia per evitar que una persona contregui el virus i pugui transmetre'l a uns altres, a pesar que ella mateixa no pateixi de símptomes per trobar-se immunitzada.Així mateix, l'OMS considera que demanar un certificat de vacunació per viatjar aprofundiria les desigualtats ja inexistents entre països que tenen nivells molt diferents d'accés a les vacunes.«Perquè les embarcacions i avions continuïn operant de manera segura, el moviment a través de les fronteres ha de facilitar-se», ha sostingut l'entitat que coordina la resposta global contra la pandèmia.Més del 80% del volum del comerç mundial es mou per via marítima i depèn de dos milions de mariners que operen la flota mundial de vaixells de mercaderies, un sector que ha estat molt colpejat per les múltiples restriccions de viatge.Segons dades esmentades per l'OMS, el gener passat hi havia 400.000 mariners encallats en embarcacions comercials perquè els seus contractes havien conclòs, però no podien ser repatriats, mentre que un número similar esperava per abordar i reemplaçar-los.Al sector aeri, els avions transporten el 35% de la mercaderia mundial (per valor) i el 2019 hi havia 887.000 treballadors - entre pilots, tècnics de manteniment, professionals de l'aviació i controladors- que comptaven amb una llicència, encara que actualment aquest número ha de ser molt menor a causa de la greu reducció de l'activitat aèria.«L'aplicació de regles severes a aquest personal, incloses les quarantenes, ha resultat en obstacles a la connectivitat i a l'augment de costos», ha recalcat l'Organització.