Itàlia també vacunarà en pàrquings de supermercats

L'objectiu és poder arribar a les 500.000 dosis subministrades que ha anunciat el Govern

Actualitzada 25/03/2021 a les 23:09

Itàlia preveu obrir centenars de centres per a vacunar, en poliesportius, aparcaments de supermercats o qualsevol altre lloc que es consideri adequat, que romandran oberts 12 hores al dia amb l'objectiu de poder arribar a les 500.000 dosis subministrades que ha anunciat el Govern.Així es llegeix en el document que estableix les noves línies guia per a la vacunació al país posades en marxa pel nou equip d'emergència del Govern de Mario Draghi, que han avançat mitjans locals abans de rebre aquest dijous el vistiplau de les regions.Segons el text, les regions hauran de localitzar les instal·lacions, denominades PVTS, és a dir, punts territorials extraordinaris de vacunació, i que poden ser de tres tipus: majors, menors i mòbils.En els dos primers hi haurà dos o més mèdics, cinc o més línies de vacunes (les cadenes d'administració a les quals es dedicaran dos auxiliars de salut, farmacèutics i infermeres per a la preparació de la vacuna), així com almenys dos treballadors sanitaris, dos administratius i dos voluntaris.S'ha calculat que en aquestes estructures, que hauran de tenir almenys 300 metres quadrats, es pugui arribar a inocular 56 vacunes en una hora, 572 en 12 hores, 4.704 en una setmana i 18.816 en un mes.En els PTVS mòbils, més petits, hi haurà quatre línies en funcionament i menys personal. Tots aquests centres se sumaran a les superfícies ja obertes.