Gibraltar permetrà anar sense mascareta i obrirà la restauració fins a les dues de la matinada

Actualitzada 26/03/2021 a les 08:18

Bars fins a les 2 de matinada

El Govern de Gibraltar ha anunciat aquest dimecres una relaxació de les restriccions per afrontar la covid, donat el descens de casos que es registren en la colònia, per la qual cosa permetrà passejar sense mascareta pel seu carrer principal i els seus voltants a partir del pròxim diumenge.En un comunicat de premsa el Govern de Gibraltar explica que pot relaxar les restriccions socials imposades en vista de les baixes taxes de casos actius de covid-19.Gibraltar, on el ritme de vacunació ha estat molt àgil, no té casos actius de covid-19 a l'Hospital St Bernard ni als serveis residencials per a la tercera edat. I aquest dimecres en la colònia no s'ha registrat cap nova infecció.El ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ja va anunciar el dilluns passat al Parlament que la baixa incidència actual de la covid en la colònia és «una demostració de l'efectivitat del seu confinament i del programa de vacunació».Per això la colònia britànica es disposa a prendre mesures per a un retorn a la normalitat. Així el toc de queda ha conclòs aquesta nit de dijous al divendres. A partir d'ara nit els bars i restaurants podran obrir fins a les dues de la matinada.El consum d'alcohol en llocs públics, és a dir fora d'espais amb llicència, continuarà prohibit durant les nits, des de les 19.00 hores a les 8.00 del matí.Gibraltar també relaxarà els requisits per a l'ús de mascaretes. Així, a partir de les 23.59 del pròxim dissabte ja no serà obligatori utilitzar-les als espais exteriors del Carrer Real (Main Street) i els seus voltants, encara que continuarà sent necessari portar-les en espais públics tancats, comerços i transport públic.La ministra de Contingències Civils, Samantha Sacramento, ha manifestat que aquestes relaxacions de les restriccions són possibles per «l'èxit» del programa de vacunació en la colònia i el seguiment de les normes per part de la comunitat, la qual cosa fa que «actualment el nombre de casos positius és extremadament baix».