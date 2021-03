El Canal de Suez continua bloquejat per un portacontenidors encallat

La ruta és crucial per al comerç internacional i hi ha centenars de vaixells aturats

26/03/2021

El Canal de Suez està bloquejat per un portacontenidors que ha quedat encallat després de patir un incident durant una tempesta de vent i sorra, segons ha confirmat l'autoritat del Canal en un comunicat. El portacontenidors de l'empresa EverGreen té uns 400 metres d'eslora i uns 59 d'ample, i el seu bloqueig provoca que centenars de mercants estiguin aturats a l'espera que es resolgui l'incident. La ruta pel Canal de Suez és clau per al comerç internacional, especialment per al sector energètic que depèn dels carregaments del Pròxim Orient. El vaixell, de bandera del Panamà, provenia de la Xina i es dirigia a Rotterdam.