Com ha canviat el consumidor covid?

Molts productes han patit un gran descens pel que fa a vendes

Actualitzada 25/03/2021 a les 21:28

El consumidor covid ha canviat: gasta menys, estalvia més, prefereix productes de proximitat i sostenibles i s'ha convertit en una persona més selectiva. Així ho determina un estudi que realitzat EAE Business School, sobre els hàbits de consum de les persones.



L'empresa va enquestar a 1.711 persones entre els mesos de novembre i desembre del 2020. Entre d'altres, destaquen xifres com que el 41,4% de les persones ha vist afectada a la baixa la seva capacitat econòmica i, com a conseqüència, un 47,9% ha baixat el seu consum.Pel que fa a categories, les que pateixen un major descens són l'hosteleria (ha baixat un 68,9%), els articles de luxe (68,2%), l'oci (68%) o els espectacles (64%).Les compres en els centres comercials també han patit un gran descens. De fet, un 44,3% han disminuït la seva freqüència de visites a aquests indrets per fer la compra, pel descens del 25% en els hipermercats.A l'altra cara de la moneda apareixen alguns aspectes en els quals ha baixat menys la despesa o, fins i tot, n'hi ha algun que és a l'inrevés, com l'alimentació saludable, que ha protagonitzat un increment del 0,1%.També s'han valorat altres aspectes, com la forma de treballar després de la crisi. El 70% de les persones creu que canviarà radicalment o que serà diferent.Per altra banda, els consumidors s'informen més que abans de la pandèmia. En aquest sentit, el 19,5% diuen que miren més les etiquetes.