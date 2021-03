Apareixen dos pingüins al Benabeu i salten les burles: «Isco, Hazard...»

Les burles no s'han fet esperar

"Chapeau" Isco visitando las obras. Hombre de club — Kilgore (@billkilgore_) March 25, 2021

Les imatges més surrealistes de la setmana s'han vist aquest dimecres a'Estadi Santiago Bernabéu, casa del Reial Madrid, en reformes des de fa gairebé un any on han aparegut dos pingüins. Unes imatges que ha recollit Javier Caireta-Serra i que ha compartit en el seu Twitter.Sense encara saber què feien dos animals antàrtics passejant per les obres de l'estadi del centre de Madrid, les xarxes socials han reaccionat de totes les formes imaginables davant tan inversemblants imatges. De primeres, molts han volgut recordar la pel·lícula Madagascar en la qual un grup de pingüins escapen del zoològic i passegen per la ciutat.Mentre que alguns es van quedar al marge del futbolístic fent broma, per exemple, que els pingüins "seguien de ressaca des de Filomena», altres no van voler malgastar l'oportunitat per a ficar-se amb alguns futbolistes del Reial Madrid.En el focus, Isco Alarcón i Eden Hazard, dos futbolistes molt criticats per la seva forma física i el seu pes. «Millor que Eden Hazard», jugant amb el seu nom i «menjar» en anglès o «Isco visitant les obres», van ser algun dels comentaris amb més repercussió. També altres parlaven de Vinícius, preguntant-se si, almenys, els dos nous «fitxatges» del Reial Madrid tenen millor definició que el brasiler.