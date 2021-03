Així afecta la variant britànica als gats i als gossos

Anomalies cardíaques greus o miocarditis, símptomes clars

25/03/2021 a les 18:18

Encara hi ha molts estudis dedicats a investigar si els animals poden contraure el coronavirus, però molts d'ells deixen clar que sí. És més, en els últims dies s'han detectat casos de la variant britànica, que seria més agressiva en ells i provocaria infeccions més fàcilment.



Segons l'estudi presentat per la revista bioRvix, els primers ccasos d'animals infectats han estat per aquesta variant del virus. Tots ells presentaven anomalies cardíaques greus o miocarditis i, en tots els casos, els amos havien donat positiu en les PCR que s'han realitzat.En l'esmentat estudi deixen clar que «els animals de companyia tenen un paper en la covid més gran del que es pensava inicialment» després de l'aparició de l'anomenat tipus britànic del coronavirus.A banda, la revisa Science també ha posat en relleu un estudi sobre el covid. S'hi han sotmès vuit gats i tres gossos, cap d'ells amb malalties cardíaques. Les proves van concloure, posteriorment, que sí que en patien, teníen batecs cardíacs irregulars i líquid en els pulmons, símptomes que també es donen en persones.Per posar un altre exemple, també ha transcendit que, als Estats Units, hi va haver un cas en el qual un gos i un gat que vivien en la mateixa casa van donar positius en la variant britànica. No va ser fa gaire temps, el passat 15 de març.