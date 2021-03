Una de les vacunas del CSIC contra la covid-19 s'inhalarà

Aquesta proporcionaria més protecció a les vies respiratòries, que és per on entra principalment el coronavirus

Actualitzada 24/03/2021 a les 12:37

Una de les vacunes en les que treballa el CSIC contra el SARS-CoV2 s'inhalarà enlloc d'injectar-se, ha avançat NIUS. Segons Luis Enjuanes, encarregat de la vacuna, aquesta «donarà major protecció a les vies respiratòries, per on entra principalment el coronavirus».De fet, no és la primera vacuna que no s'injecta ja que n'existeixen algunes per fer front a la grip. Aquestes porten una xeringa sense agulla, similar a les que s'utilitzen per a descongestionar el nas. També són habituals les vacunes que es beuen, com les que es prenen per la gastronteritis, el còlera o la polio.El viròleg justifica aquesta nova opció perquè com incideix directament a les venes del nas, el producte s'absorbeix millor pels vasos capil·lars que després ho transporten a la resta del cos. La nova vacuna podria estar llesta per al 2022.