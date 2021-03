Pérez de los Cobos diu que l'1-O la Policia va fer «una tasca digníssima amb eficàcia, professionalitat» i «contenció»

El coronel de la Guàrdia Civil xoca amb Rufián i Nogueras a la comissió 'Kitchen' del Congrés

Actualitzada 25/03/2021 a les 18:47

Tens enfrontament amb Rufián per la trama Kitchen

El coronel de la guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos –que va ser responsable del dispositiu policial de l'1-O- ha negat aquest dijous tenir cap coneixement de la trama 'Kitchen', la trama en el si del Ministeri de l'Interior per robar documents comprometedors sobre la 'caixa B' del PP a l'extresorer del PP Luís Bárcenas. Pérez de los Cobos s'ha escudat en la llei de secrets oficials per no aportar cap informació sobre l'ús que va fer dels fons reservats del Ministeri de l'Interior, malgrat que el número dos del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, va afirmar a una entrevista a El País que els dos signaven els fons reservats que s'utilitzaven a l'operació.

El coronel de la guàrdia Civil ha mantingut silenci i ha respost contínuament amb el mateix esquema. Qualsevol resposta sobre els fons reservats, ha afirmat, només es pot obtenir a la comissió de secrets oficials, però no a una comissió en obert com és la de la Kitchen.



La sessió ha pujat de to durant el torn de preguntes del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que l'ha acusat de mentir i –davant el to del coronel de la guàrdia Civil- li ha recordat que «no està en una caserna» i que té l'obligació legal de dir la veritat. «Vostè està citat per dir la veritat sobre coses que no està dient».



Pérez de los Cobos, que ha arribat a cridar a Rufián quan aquest l'ha interromput, ha insistit una vegada i una altra que no va tenir «cap» participació en la trama per robar documents a Bárcenas, i també una vegada i una altra que la llei de secrets oficials no li permet parlar de fons reservats.



Ha reiterat la resposta a preguntes de la portaveu de JxCAT, Míriam Nogueras, i el portaveu de Podem, Rafa Mayoral. Segons Pérez de los Cobos, ell mai va conèixer cap operatiu que actués al marge de la llei per robar documents a Bárcenas, i qualsevol altra qüestió sobre els fons reservats és matèria reservada.



Ha evitat valorar la sentència del cas Trapero que desmenteix el seu testimoni sobre la connivència dels Mossos d'Esquadra i dels seus comandaments amb l'organització de l'1-O, perquè ell, ha dit, no valora sentències judicials.

El coronel de la guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que va ser el coordinador del dispositiu policial de l'1-O- ha negat aquest dijous que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil «apallissessin» els ciutadans durant la jornada del referèndum. Segons ha afirmat van fer «una tasca digníssima amb eficàcia i professionalitat», i durant aquella jornada no es va produir cap «violència extrema», sinó que hi va haver una actuació «proporcionada» basada en «l'ús legítim de la força» i amb un «encomiable esforç de contenció» per part de la policia. També ha insistit que «des del punt de vista professional» l'1-O «no es va produir cap càrrega».Pérez de los Cobos ha fet aquestes manifestacions en resposta a les preguntes que el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, i la de JxCat, Míriam Nogueras, li han fet durant la seva compareixença a la comissió d'investigació de la trama 'Kitchen' del govern del PP per robar documents a Luis Bárcenas que comprometien aquest partit.La sessió ha pujat de to especialment durant les preguntes de Rufián, que ha acusat Pérez de los Cobos de «mentir». «Vostè era el màxim responsable de l'operatiu de l'1-O, en quin moment decideixen que s'apallissi la gent que va a votar?» ha preguntat el portaveu dels republicans.En la seva resposta, Pérez de los Cobos ha afirmat que no pot «passar per alt» que s'acusi les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat d'apallissar gent durant l'1-O, perquè són «digníssims professionals que van dur a terme una tasca digníssima amb eficàcia i professionalitat».La portaveu de JxCat, Míriam Nogueras, també li ha retret que la policia utilitzés «violència extrema» durant aquella jornada, i li ha preguntat –sense èxit- qui va donar l'ordre de dur a terme les càrregues i actuacions per la força.Nogueras li ha recordat que els titulars de tot el món després d'aquella jornada assenyalaven Espanya com a «vergonya d'Europa».Segons Pérez de los Cobos, el terme «violència extrema no es correspon a la realitat», i la policia va actuar per donar compliment a les ordres del Fiscal i la jutgessa del TSJC «que obligava aquestes forces de seguretat a acudir a aquells locals i decomissar el material amb el qual es pretenia celebrar el referèndum que havia estat declarat il·legal».En aquest sentit ha insistit que «l'actuació d'aquestes forces de seguretat va ser professional i proporcionada». «Si per accedir a aquell local hi ha individus que s'interposen a la porta i als llocs d'accés per fer obstrucció, les FCSE en l'ús legítim de la força, de manera proporcionada i fent un encomiable esforç de contenció, van provar de complir les ordres rebudes de la millor forma possible i provant de combinar l'eficàcia al respecte als principis d'actuació que regeix la llei».