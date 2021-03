L'avi que plora al carrer perquè els fills li exigeixen l'herència

Un avi s'ha fet viral en un vídeo a les xarxes socials a causa del drama que està vivint. El van enxampar plorant pels carrers del Perú per una raó que indigna a tothom. I és que els seus fills li reclamaven que repartís l'herència el més aviat possible.El cas segueix sent actualitat tot i que fa mesos que va sortir a la llum. Segundino Castro Mercedes, de 78 anys d'edat, lamenta el que li estan fent els seus fills.Concretament, els seus set fills li reclamen l'herència: «Són els meus fills, jo sé que tenen drets, però ja no ho suporto més». «En ocasions, voldria deixar de viure per no molestar», lamenta l'home.