Instagram soluciona l'errada que no permetia enviar imatges per missatge

Els afectats, els usuaris d'Android

Actualitzada 24/03/2021 a les 18:13

Instagram ha posat solució a un problema que es va produir aquest dimarts i que va afectar a milers d'usuaris a Espanya. El problema era que no es podien enviar arxius en els missatges temporals, una «fallada que ja s'ha solucionat», tal com va assegurar la companyia a les poques hores de detectar-lo.Els usuaris que no van poder enviar-los van ser aquells que utilitzen Android, ja que a iOS no es va produir cap tipus de problema.Aquests missatges temporals, que acaben desapareixent, tenen la funció de poder enviar fotografies o vídeos als contactes d'Instagram. Es poden veure una vegada i, després, desapareixen. Està molt de moda aquest tipus d'enviaments ara mateix. Per exemple, WhatsApp també va anunciar missatges d'aquest tipus, però per a poder utilitzar-los és necessari activar-los.El problema d'ahir era que els missatges d'aquest tipus donaven error a Instagram i no es podien enviar. Al mateix temps, saltava un missatge sobre les lleis de privacitat europees i impedia l'enviament de tot tipus d'arxiu.Concretament, s'especificava que «aquest contingut no es pot enviar a causa de les noves regulacions de missatgeria a Europa», situació que es va acabar solucionant.