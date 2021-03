Iglesias lliura l'acta i deixarà de ser diputat aquest divendres

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha lliurat aquest dijous l'acta de diputat al Congrés i deixarà de tenir aquesta condició aquest divendres. Podrà participar a les votacions d'aquest dijous on, entre altres, s'aprova el paquet d'11.000 MEUR d'ajudes directes a empreses, pimes i autònoms.Iglesias abandonarà també la seva responsabilitat com a vicepresident segon del govern espanyol el pròxim dimarts, un dia abans de la presentació de les llistes per a les eleccions del 4 de maig a la Comunitat de Madrid, el 31 de març. El del dia 30 serà el seu últim consell de ministres. Tot plegat atenent la llei electoral madrilenya, que estableix que no es pot ocupar escó al Congrés ni càrrec al govern espanyol per ser candidat a l'Assemblea.