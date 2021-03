Entra en escena la «variant doble mutant» del coronavirus

Ha aparegut a l'Índia, on s'estan disparant els contactes

Actualitzada 24/03/2021 a les 19:21

L'Índia va informar aquest dimecres de l'existència d'una «variant doble mutant» del SARS-CoV-2, a banda d'altres variants importats, en estudis realitzats en diversos estats del país, enmig d'una segona ona de contagis que segueix en augment, amb 47.262 nous positius i 275 morts en les últimes 24 hores.El Consorci indi sobre genòmica del SARS-CoV-2 (INSACOG), una agrupació de deu laboratoris nacionals formada pel Ministeri de Salut i Benestar Familiar, va confirmar que aquesta nova mutació es va detectar, sobretot, a l'estat occidental de Maharashtra després de diverses proves en la seqüenciació del genoma del virus.«L'anàlisi de mostres de Maharashtra ha revelat que, en comparació amb desembre de 2020, hi ha hagut un augment en la fracció de mostres amb les mutacions E484Q i L452R», explica l'informe, que afegeix que «aquestes mutacions s'han trobat en aproximadament el 15-20% de les mostres i no coincideixen amb cap COV prèviament catalogat»L'Índia és el tercer país del món amb major nombre de casos de coronavirus i de decessos del món, segons les dades de la Universitat Johns Hopkins. Avui dia suma 11.734.058 de casos detectats i 160.441 decessos.A l'estat meridional de Kerala s'han seqüenciat 2.032 mostres de la variant N440K, que es va detectar prèviament en altres 16 països, inclosos el Regne Unit, Dinamarca, Singapur, el Japó i Austràlia.Aquesta variant del SARS-CoV-2 es va trobar, a més, en el 33% de les mostres analitzades en l'estat d'Andhra Pradesh i en 53 de les 104 proves de Telangana, tots dos situats al sud de l'Índia.També van detectar en les 10.787 proves analitzades pel INACOG, 736 casos de la variant britànica, 34 persones contagiades de la variant sud-africana i una mostra de la variant brasilera.Les autoritats van advertir que aquestes noves variants requereixen la mateixa resposta epidemiològica i de salut pública que altres variants detectades en altres països, com «el seguiment de contactes estrets, l'aïllament immediat de positius, així com el seguiment del Protocol Nacional que estableixi cada regió» del país asiàtic.L'anunci de la nova variant es produeix en plena segona ona de contagis a l'Índia, amb 47.262 nous casos registrats en les últimes 24 hores, un contrast amb el moment d'optimisme viscut el mes passat, quan es van detectar menys de 10.000 positius diaris.