Els Estats Units creuen que AstraZeneca va utilitzar dades desactualitzades

Continua la polèmica al voltant d'aquesta vacuna

Actualitzada 24/03/2021 a les 12:01

L'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units (NIAID) ha conclòs que AstraZeneca podria haver facilitat informació incompleta durant el seu assaig sobre l'eficàcia de la seva vacuna.



La notícia es va conèixer aquest dimarts, després que l'empresa anunciés que l'efectivitat de la seva vacuna s'elevava al 79%. Pel que fa a la Junta de Monitoreig de Seguretat de Dades (DSMB), aquesta ha declarat estar «preocupada» perquè AstraZeneca «pugui haver inclòs informació desactualitzada en aquest assaig, proporcionant una vista incompleta de les dades d'eficàcia».En les darreres setmanes hi ha hagut polèmica al voltant de la vacuna d'AstraZeneca, per les possibles conseqüències mèdiques que podria haver tingut en algunes persones. Ara bé, la companyia, així com moltes institucions, aquest problema no existeix.Ara bé, molts països com Espanya, Alemanya i França van detenir l'ús de vacuna a principis de mes després de la seva possible relació amb un trastorn en la coagulació de la sang.