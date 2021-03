El missatge que diu que Amazon envia regals pel seu aniversari és una estafa

L'envien amb l'excusa d'un fals 30è aniversari de la companyia

Actualitzada 24/03/2021 a les 18:12

Diversos usuaris espanyols de WhatsApp estan rebent un missatge enganyós en el qual donen suposats regals per la «celebració del 30 aniversari d'Amazon». El missatge compta amb un enllaç que, en entrar en ell i descarregar el que demana, pot instal·lar un malware en el mòbil i robar les dades personals.En aquest cas, els ciberdelincuentes han utilitzat aquesta xarxa de missatgeria instantània amb l'excusa dels 30 anys d'Amazon. No obstant això, no tan sols és mentida que Amazon regali coses, sinó que la companyia no complirà tres dècades enguany, ja que la seva fundació va ser el 4 de juliol de 1994.L'URL que apareix annexionada al missatge no és l'oficial d'Amazon España. Per a ser-ho, en l'enllaç hauria de posar amazon.es i no amazon-nine.buzz. Si els usuaris fan clic en l'enllaç, entren en una pàgina en la qual demanen emplenar una enquesta. A canvi, asseguren un mòbil d'alta gamma.L'enquesta compta amb preguntes molt senzilles, com el gènere, l'edat, la qualificació dels serveis d'Amazon i el sistema operatiu del mòbil de l'usuari. Perquè més gent caigui en el parany ràpidament, la pàgina mostra un temporitzador que fa pensar a l'usuari que té un temps limitat per a respondre.Després de contestar, la pàgina mostra una ruleta on mostren el dispositiu mòbil que es pot guanyar. El sistema demana als usuaris que comparteixin el missatge amb 20 amics o amb 5 grups de WhatsApp amb la finalitat d'obtenir el regal.A més, el sistema també parla de descarregar una aplicació i tenir-la oberta durant un mínim de 30 segons. Aquesta app és la que instal·larà el malware en el telèfon intel·ligent de l'usuari.La pàgina farà seguir una sèrie de passes per a difondre el missatge enganyós i robar les dades personals.Aquesta no és la primera vegada que els ciberdelinquents utilitzen WhatsApp per a difondre campanyes de phishing. Per això, abans d'entrar a qualsevol enllaç es rebi, el més idoni és informar-se i no entrar-hi a les primeres de canvi ni seguir els passos que et manen.