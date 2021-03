L'actual normativa, de 1960, obliga a fer les reunions de manera física

Actualitzada 25/03/2021 a les 17:12

La Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous a la proposició no de llei (PNL) presentada pel PP per a donar validesa a les juntes de les comunitats de propietaris celebrades de manera telemàtica.Durant el debat de la comissió, el Grup Parlamentari Popular ha recordat que les juntes de propietaris es regeixen per la Llei de Propietat Horitzontal, que data de 1960 i es troba «obsoleta», ja que només permet el vot de manera física.Així, la formació política defensa una actualització de la norma donades les circumstàncies socials i econòmiques actuals perquè tinguin validesa les juntes telemàtiques, una cosa que consideren «de sentit comú».En aquest sentit, el PP ha recordat que el conjunt de les comunitats de propietaris gestiona uns recursos anuals del 4% del PIB (gairebé 40.000 milions d'euros), i que el 80% de la població espanyola resideix en edificis sota règim de propietat horitzontal.D'altra banda, la validació de les juntes telemàtiques evitaria que es paralitzessin actes de reformes necessaris a causa de les restriccions de la pandèmia, la qual cosa segons el Partit Popular seria un gran aval per a l'aposta del Govern per la rehabilitació d'habitatges amb els fons europeus.El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una esmena -que ha estat acceptada pel Partit Popular- amb l'objectiu de delimitar les situacions en les quals les reunions puguin celebrar-se de manera telemàtica per a salvaguardar els drets de tots els veïns, principalment d'aquells que no estan adaptats a la realitat digital.