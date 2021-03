Desenvolupen un sistema que detecta el coronavirus a l'aire i el desinfecta

La instal·lació s'ha aplicat de forma experimental a l'hospital de referència de Balears

Científics de Balears i València desenvolupen un sistema que detecta el virus de la covid-19 en espais tancats, determina la seva concentració i desinfecta l'aire.Participen en el projecte, denominat IDEQURE, investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB), de l'Institut de Recerca Sanitària de les Illes (IdISBa) i de la Universitat Politècnica de València (UPV).L'objectiu és la instal·lació de la tecnologia en desenvolupament en espais interiors d'hospitals, geriàtrics i altres centres sociosanitaris, així com en establiments concorreguts com a comerços i hotels, indica la UIB en un comunicat.En la primera part del projecte, un equip de l'àrea de Biologia Molecular i Salut Global de la universitat balear, dirigit per Josep Mercader, i investigadors especialitzats en malalties respiratòries de l'IdISBa, inclòs el cap de Pneumologia de l'Hospital Son Espases de Palma, Ernest Sala, han desenvolupat la metodologia de detecció i quantificació del SARS-CoV-2.El sistema, aplicat experimentalment en espais de Son Espases, l'hospital de referència de Balears, pren de l'aire mostres de partícules d'entre 1 i 5 micròmetres (la mil·lèsima part d'un mil·límetre), aïlla el seu ARN i el sotmet a una prova digital de PCR per establir la seva naturalesa.Així s'aconsegueix detectar la presència en l'aire de virus SARS-CoV-2 i estimar en quina quantitat es concentren en un determinat espai.La UIB, que recorda que aquests virus poden romandre en suspensió diverses hores, subratlla que la metodologia ajuda a estimar el risc de contagi en un àmbit determinat i a gestionar la desinfecció.Aquest següent pas és competència, dins del projecte IDEQURE, de l'investigador de la UPV Hermenegildo García Baldoví, que desenvolupa un sistema de desinfecció de l'aire en espais tancats que nebuliza compostos desactivadores del virus i altres patògens.Les substàncies desinfectants emeses no comporten riscos per a la salut ni per al medi ambient.