Com solucionar l'errada d'Android que fa que es tanquin les aplicacions

Una errada en l'actualització de l'aplicació System WebView d'Android ha causat problemes en el sistema operatiu de diversos dispositius mòbils. Així que, si has tingut dificultats per a accedir a algunes aplicacions, com Gmail, Amazon i altres més, no has estat l'únic.L'aplicació WebView és la que permet que les altres apps d'Android mostrin contingut d'Internet. Aquest dilluns a la nit va començar a donar errors en els mòbils de molts espanyols i va provocar que algunes aplicacions es tanquessin de manera inesperada.No obstant això, existeixen dues maneres de solucionar aquest contratemps. Una és esperar que Google ofereixi una actualització per a acabar amb el problema; i una altra més immediata, desinstal·lar System WebView.Primer cal accedir als Ajustos del teu dispositiu mòbil i accedir a l'apartat de Aplicacions/ Administrar aplicacions. Una vegada dins, cal buscar l'app System Webview o similar, i prémer a Desinstal·lar actualitzacions. En realitzar això, ja només queda reiniciar el teu telèfon.És possible que Android System Webview no aparegui en la llista d'aplicacions de primeres, ni encara que es desplegui totalment el menú. En aquest cas, cal punxar a Buscar i escriure, per exemple, «system».Aquesta solució no provocarà errades al teu telèfon Android, no obstant això, és merament temporal. Alguns fabricants, inclosos els de Samsung, han recomanat als seus clients que, si arriben a patir problemes, desinstal·lin l'aplicació sense problema fins que salti l'actualització en la qual ja s'està treballant.D'altra banda, l'opció més recomanable segons altres experts és esperar a l'actualització, que arribarà en breu a tots els dispositius afectats a través de Google Play. Per a forçar l'actualització, s'haurà d'accedir a la Google Play Store, dirigir-se a l'apartat de Les meves aplicacions i Buscar actualitzacions. Per a poder solucionar el problema, les apps que hauran d'actualitzar-se seran tant Google Chrome com el System WebView.Amb totes dues solucions, els usuaris hauran de poder tornar a navegar amb normalitat. Cal assenyalar que la primera solució, encara que sigui la més immediata actualment, pot produir problemes a llarg termini. Per aquest motiu, quan es torni a la normalitat, els usuaris que hagin optat per solucionar l'error de System WebView desinstal·lant-la, hauran de tornar a instal·lar-la.