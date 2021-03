Brussel·les avisa AstraZeneca que ha d'entregar les vacunes pactades «abans de tornar a exportar»

Michel diu que hi ha «consens» per reforçar el control d'exportacions però que la «prioritat» és augmentar la producció

Actualitzada 25/03/2021 a les 23:05

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha avisat AstraZeneca que ha d'entregar les vacunes pactades al contracte «abans de tornar a exportar». Després de la reunió per videoconferència dels líders europeus, Von der Leyen ha dit en referència a la farmacèutica anglosueca que «les companyies han de respectar els contractes amb la Unió Europea abans d'exportar a altres regions del món». D'altra banda, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha remarcat que entre els 27 hi ha «consens» sobre el reforç del control d'exportacions de vaccins per incloure els criteris de reciprocitat i proporcionalitat, però ha assenyalat que la «prioritat» és augmentar la producció.