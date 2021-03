El pla de Bill Gates per refredar la Terra

Aquest estiu es posarà en marxa un projecte destinat a contrarestar l'escalfament global

Actualitzada 25/03/2021 a les 13:28

El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha posat en marxa un pla per refredar tot el planeta i que té l'únic objectiu d'intentar contrarestar els efectes de l'escalfament global, que tant el preocupen des de fa anys.



Juntament amb la Universitat de Harvard, Gates intentarà reflectir la llum solar fora de l'atmosfera de la Terra, amb què podrà aconseguir un refredament global.Els gasos hivernacle estarien sent un gran problema per a la degradació del planeta i, per tant, aquest grup d'experts està a la cerca de solucions per poder aturar-la.L'invent, sota el nom d'Experiment de Perturbació Estratosfèrica Controlada (SCoPEx), consta de llançar un globus des de Suècia. Després, esparcir aerosols de carbonat de calci a una altitud de 20 quilòmetres.Aquest mateix estiu s'ha de posar en marxa si no hi ha cap contratemps i des de la Universitat deixen clar que «no suposarà cap perill per al Medi Ambient ni per a la població mundial».