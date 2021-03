Un poble sencer demana a l'amo d'un bar que el vengui per tal de reobrir-lo

Va tancar durant la pandèmia i l'amo, un milionari que es troba a 700 quilòmetres, no ha tornat a obrir-lo

Actualitzada 23/03/2021 a les 17:20

Un dels premis de jocs d'atzar que li pot tocar a una persona és l'Euromillón. Es tracta d'un joc a nivell europeu que acustuma a acumular suculents pots de milions i milions d'euros.A Gillian i Adrian Bayford els va tocar el Euromillón el 2012, la qual cosa es va traduir en què es van embutxacar 148 milions de lliures (més de 170 milions d'euros). Això per a molts pot ser sinònim de felicitat, però aquest matrimoni va acabar divorciant-se i fins admetent que la seva vida s'havia tornat miserable.Ell va acabar mudant-se a Austràlia per a començar de nou després d'haver-se separat de la seva parella. Al poc temps, Bayford va tornar a Ashdon (el Regne Unit), el seu poble natal i on va decidir comprar l'únic pub, The rose and the crown.Durant el confinament va marxar fins a Escòcia i es va establir temporalment allí per a estar més prop dels seus fills. Encara que va deixar el local amb un encarregat, a causa de la pandèmia el bar va haver de tancar al juliol de 2020 i encara no ha tornat a obrir les seves portes.En veure que la situació no canvia i que ara es pot fer «vida normal», els habitants d'Ashdon reclamen a l'amo del pub que els el vengui perquè puguin obrir-lo. El propi alcalde ha parlat amb Bayford per a demanar-li si us plau que obri el bar o l'hi vengui a algú del poble.Un dels plans del poble és fer una col·lecta per a poder comprar The rose and the crown o bé decidir qui el. El preu del lloc és d'uns 350.000 euros i, en principi, sortirà a la venda a finals de mes, segons l'alcalde d'Ashdon.