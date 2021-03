Tens covid o es tracta d'al·lèrgia?

Hi ha diferències que deixen clar si una persona pateix coronavirus o algun tipus de reacció al·lèrgica

Actualitzada 23/03/2021 a les 17:22

Amb la primavera arriben la majoria de les al·lèrgies. El bon temps i les altes temperatures són sinònim d'esternuts, inflamacions i d'altres reaccions relacionades amb diverses al·lèrgies.



El pol·len, les gramínies, alguns arbres o diversos vegetals, entre d'altres, són habitualment els culpables de l'aparció de les al·lèrgies, les quals, des de fa alguns mesos, s'han estat confonent amb la covid.De fet, hi ha persones que comencen a tenir alguns símptomes al·lèrgics i tenen por que es tracti del coronavirus, però hi ha situacions que els diferencien clarament.El primer de tots és la febre. Coronavirus és sinònim de tenir dècimes de febre i, en el cas de les al·lèrgies, no hi ha temporades febrils. Conjuntivitis, picors al nas o la gola, congestió, esternuts i dificultat a l'hora de respirar estan relacionats amb les al·lèrgies.Ara bé, la tos seca, el mal de gola, la pèrdua del gust i de l'olfacte són símptomes molt característics del coronavirus, i que el diferencien de qualsevol al·lèrgia.