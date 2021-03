Han optat per no avançar ni el tancament de l'activitat essencial ni el toc de queda a les 8 de la tarda

Actualitzada 24/03/2021 a les 19:35

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han descartat aquest dimecres endurir les mesures que ja van acordar per la Setmana Santa, i han optat per no avançar ni el tancament de l'activitat essencial ni el toc de queda a les 8 de la tarda.Així ho han informat a Efe diverses fonts pròximes al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que indiquen que Sanitat finalment no ha proposat l'enduriment dels horaris tal com havia sondejat ahir la ministra Carolina Darias a diverses autonomies.