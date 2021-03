Pfizer comença l'assaig clínic d'un fàrmac oral contra la covid-19

El producte ha resultat efectius contra diferents tipus de coronavirus

Actualitzada 23/03/2021 a les 16:46

La farmacèutica estatunidenca Pfizer, fabricant d'una de les vacunes autoritzades contra la covid-19, ha anunciat aquest dimarts que ha iniciat un assaig clínic als Estats Units per a comprovar l'efectivitat d'un fàrmac que s'administra per la via oral.En un comunicat, Pfizer explicava que el seu fàrmac, anomenat PF-07321332, ha demostrat en estudis in vitro ser un «potent inhibidor de proteases amb activitat antiviral contra el SARS-CoV-2» i altres coronavirus, la qual cosa suggereix el seu «potencial» per al tractament de la covid-19 i altres «amenaces».«Hem dissenyat PF-07321332 com una potencial teràpia oral que podria ser receptada amb el primer senyal d'infecció, sense requerir que els pacients siguin hospitalitzats o estiguin en cures intensives», va dir el cap científic de l'empresa, Mikael Dolsten, citat en la nota.