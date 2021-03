Les del coronavirus «són vacunes de primera generació i no se sap durant quant de temps produiran immunitat», afegeix un expert

Actualitzada 23/03/2021 a les 21:07

Un viròleg ha avisat que vacunar-se no és sinònim de no contagiar-se. Vicente Soriano ha fet aquesta afirmació al programa Herrera en Cope, on l'assessor de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), entre d'altres, ha assegurat que «les vacunes no protegeixen del contagi, el que fan és prevenir el desenvolupament de formes greus en una alta proporció de casos».



L'expert, a més, ha afegit que les del coronavirus «són vacunes de primera generació i no se sap durant quant de temps produiran immunitat», tot alertant que «hem d'accelerar el ritme de vacunació, això és importantíssim».Soriano també és professor i els seus estudis es centren en infeccions per virus, sobretot del VIH, les hepatitis i la Genòmica.