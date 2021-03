Suposa gairebé el doble de les que ha rebut la Unió Europea per part de la farmacèutica

Actualitzada 24/03/2021 a les 11:17

Les autoritats italianes han localitzat 29 milions de dosis de la vacuna d'AstraZeneca amagades a la planta de Catalent, prop de Roma. Segons el diari La Stampa, el carregament estava llest per ser enviat al Regne Unit. La troballa es deu a una investigació iniciada per recomanació de la Comissió Europea.Part del material s'hauria produït als Països Baixos per la firma Halix, una subcontrata d'AstraZeneca. Els fàrmacs localitzats a Itàlia són gairebé el doble dels que ha rebut la Unió Europea per part de la farmacèutica. Segons el diari italià, Regne Unit les hauria comprat per garantitzar una segona dosis a gairebé 15 milions de persones.