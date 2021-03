Hisenda recomana esperar la reclamació del SEPE per presentar la declaració de la renda

La campanya de la renda 2020 arrenca el 7 d'abril

Actualitzada 24/03/2021 a les 17:52

Abonaments indeguts

Dos pagadors

L'Agència Tributària recomana als treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) el 2020 que hagin rebut cobraments indeguts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que esperin a la seva reclamació abans de presentar la declaració de la renda.L'Agència Tributària ha publicat aquest dimecres a la seva pàgina web un document amb informació específica per als 3,5 milions de treballadors afectats per un ERTO davant la campanya de la renda 2020, que arrenca el 7 d'abril i que des d'avui permet consultar les dades fiscals.En concret, l'Agència assenyala que les dificultats que pot trobar el col·lectiu perceptor de prestacions del SEPE (que es consideren rendiments de treball subjectes a IRPF) procedeixen o bé del fet de tenir dos pagadors (la seva empresa i el SEPE) o bé per haver rebut abonaments que no li corresponien.En els casos de treballadors que hagin rebut un abonament del SEPE superior al que li corresponia, hauran de tenir en compte aquesta circumstància a l'hora d'elaborar la seva declaració de la renda, encara que l'actuació serà diferent en funció de si se'ls ha reclamat o no la devolució d'aquestes quantitats.Així, si el SEPE va reclamar la devolució el 2020 i aquesta s'ha efectuat, l'Agència Tributària comptarà amb la informació correcta i el contribuent podrà presentar la seva declaració normalment.No obstant això, si el SEPE no va reclamar el 2020, la informació que apareix a les dades fiscals de l'Agència Tributària podria no ser correcta -perquè no recull devolucions efectuades el 2021 o perquè la reclamació ni tan sols s'ha iniciat-, per la qual cosa si és així recomana esperar que s'actualitzi.El SEPE i l'Agència Tributària mantenen contactes per actualitzar periòdicament la informació de reintegraments al llarg de la campanya de la renda, que s'estén fins al 30 de juny, de manera que els contribuents puguin comptar amb les dades correctes en el seu esborrany.En qualsevol cas, si el SEPE no va reclamar les quantitats abonades de més el 2020 s'obren dues opcions: que ho hagi fet en els primers mesos de 2021 o que encara no hagi iniciat el procediment.Si el SEPE ha reclamat el 2021, ho comunicarà a l'Agència Tributària i aquesta informació apareixerà a les dades fiscals del contribuent, de manera que si aquest està d'acord podrà traslladar-los a l'esborrany i presentar la declaració.En cas que el SEPE no hagi iniciat la regularització, l'Agència Tributària no podrà conèixer ni oferir la quantia de l'import a retornar, encara que sí advertir que hi ha quantitats indegudament cobrades si així li transmet el servei d'ocupació.Per això, l'Agència recomana o bé esperar que avanci la campanya, la qual cosa augmenta la possibilitat de rebre la notificació del SEPE, o bé consultar la quantitat a retornar, la qual cosa li permetria presentar la declaració correctament.Si finalment el contribuent no aconsegueix conèixer l'import a retornar al SEPE, haurà de realitzar la declaració conforme als ingressos efectivament rebuts i pagar els corresponents impostos. Posteriorment, quan reintegri les quantitats indegudament cobrades al SEPE, podrà rectificar la seva declaració i recuperar els impostos pagats de més.Pel que respecta a la segona problemàtica, la referent al fet de tenir dos pagadors, és rellevant en la mesura en què baixa el llindar que obliga a presentar la declaració, que passa dels 22.000 euros per a un pagador als 14.000 euros per a dos pagadors, sempre que els ingressos obtinguts de tots els pagadors que no siguin el principal superin els 1.500 euros.L'Agència Tributària calcula que hi ha uns 327.000 contribuents perceptors d'ERTO que no van presentar la declaració de 2019 i sí que hauran de fer-ho amb la de 2020 pel fet de tenir dos pagadors, als quals enviarà una carta informativa i reforçarà l'assistència personalitzada per facilitar la presentació de la declaració i resolució de dubtes.Aquests contribuents pagaran l'impost corresponent als ingressos obtinguts, sense que afecti el nombre de pagadors, encara que l'Agència Tributària adverteix que el SEPE no té obligació de retenir si la quantia abonada durant l'any no supera els 14.000 euros.D'aquesta manera, si el SEPE no ha retingut mensualment l'IRPF que corresponia a aquests ingressos al llarg de l'any, el contribuent haurà de liquidar-ho en la seva declaració.