Europa Central lidera la taxa de mortalitat per la covid a Europa

República Txeca, Hongria, Bulgària i Eslovàquia van passar la primera onada de la pandèmia amb baixos índexs de contagis

Actualitzada 24/03/2021 a les 15:17

República Txeca, Hongria, Bulgària i Eslovàquia, quatre països que van passar la primera onada de la pandèmia amb baixos índexs de contagis, i poques defuncions, tenen un any després els índexs de mortalitat més alts de la Unió Europea i del món.Si a principis d'abril de 2020, Espanya i Itàlia registraven mitjanes diàries de 18 i 13 morts per cada milió d'habitants, la incidència en aquests quatre països estava bé per sota de l'1, segons la informació del portal Our World in Data.La tendència va canviar a l'octubre quan, amb més o menys rapidesa, els quatre països van començar a registrar xifres de mortalitat cada vegada més altes.A Hongria, per exemple, la dada de defuncions diàries per cada milió d'habitants s'ha disparat un 144% en l'últim mes.Si es comptabilitzen totes les morts des que va començar la pandèmia, les taxes de mortalitat per cada milió d'habitants és de 2.339 a República Txeca, 1.936 a Hongria, 1.754 a Bulgària i 1.667 a Eslovàquia, xifres molt altes si es comparen amb els 1.334 de mitjana de la UE.