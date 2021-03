Espanya reprèn la vacunació d'AstraZeneca en personal essencial fins als 65 anys

Es comptarà amb més de 940.000 dosis que estaven paralitzades després d'anunciar-se la suspensió de la seva inoculació

Actualitzada 24/03/2021 a les 09:17

Les comunitats autònomes reprenen aquest dimecres la vacunació amb AstraZeneca i ho fan incorporant al col·lectiu de treballadors essencials amb edats compreses entre els 55 i els 65 anys, després de l'acord aconseguit al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.La campanya de vacunació comptarà aquesta setmana amb més de 940.000 dosis d'AstraZeneca, paralitzades en les neveres després d'anunciar-se la suspensió de la seva inoculació el passat dia 15 per episodis de trombosis i una suposada relació amb la vacuna, que no ha constatat l'Agència Europea del Medicament (EMA).D'aquesta manera, a partir d'aquest dimecres, dia 24, es començarà a administrar aquest sèrum a persones d'entre 55 i 65 anys pertanyents a grups prioritaris com a bombers, forces de seguretat de l'Estat o docents.També es reprèn l'administració d'AstraZeneca en aquests mateixos professionals menors de 55 anys, i en població en general d'entre 45 i 55 anys.A més, prossegueix la vacunació amb Pfizer i Moderna en majors i col·lectius amb patologies de risc.