Espanya registra 7.026 nous positius de coronavirus i 320 defuncions més en les darreres 24 hores

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 74.064 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 320 més que dimarts. Segons l'informe del Ministeri, 309 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Madrid n'hi ha hagut 69, a Andalusia 58 i a l'Aragó 20. A Catalunya n'hi ha hagut 19.Des de l'inici de la pandèmia 327.304 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 29.358 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 1.729 hospitalitzats, 173 dels quals a Unitats de Cures Intensives.La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 90.898 i 6.637 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 369 persones, 41 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 37.942 hospitalitzats. Del total, 3.124 han anat a l'UCI. Els darrers 7 dies han ingressat 162 persones, 6 a l'UCI.Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 7.806 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 6,24% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 1.837 persones hospitalitzades per covid-19, el 7,25% de llits. També hi ha 1.855 ingressos en UCI a l'Estat, el 18,64% del total. A Catalunya n'hi ha 448, un 31,8%.En les darreres 24 hores hi ha hagut 820 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 917 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Madrid n'hi ha hagut 198 i a Catalunya 194. A Andalusia han estat 125.