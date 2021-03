El Regne Unit multarà amb 6.000 euros a qui surti del país de vacances

El Govern vol evitar una nova onada de contagis procedent d'Europa

Actualitzada 24/03/2021 a les 14:13

El Govern britànic prepara una nova legislació que permetrà multar amb 5.000 lliures els anglesos que surtin del país de vacances per Setmana Santa. La nova mesura es votarà dijous al Parlament.La restricció es vol imposar per evitar una nova onada de contagis al país procedent des d'Europa, ha alertat el ministre britànic de Sanitat, Matt Hancock.L'enduriment de les restriccions comportarà una multa quantiosa per a les persones que no tinguin una raó de força major per sortir del Regne Unit.L'augment de casos a la resta de països d'Europa ha posat en alerta a les autoritats britàniques. Al Regne Unit, el nombre de contagis i morts són baixos gràcies al programa de vacunació.El Govern de Boris Johnson preveu permetre els viatges no essencials a partir del 17 de maig, com a molt aviat. Tot i això, els mitjans locals asseguren que un nou borrador de llei parla del 30 de juny.