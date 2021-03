El 80% de les sales de cinema estaran obertes per Setmana Santa

Actualitzada 24/03/2021 a les 16:53

El 80% de las sales de cinema espanyoles tornaran a estar obertes durant aquesta Setmana Santa, a partir d'aquest divendres, la xifra més alta d'obertures des de l'1 de gener després dels tancaments temporals derivats per la tercera onada. Segons dades de la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE), el darrer cap de setmana coincidint amb el pont del dia del pare en diverses comunitats autònomes, la taquilla va incrementar-se en un 52% superant per segona vegada la barrera del milió d'euros de recaptació enguany. El sector considera que la Setmana Santa serà «un primer punt d'inflexió per a la recuperació», depenent també de l'evolució de la pandèmia i que es mantinguin les estrenes previstes.