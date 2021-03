El Corte Inglés i sindicats pacten 33 dies d'indemnització en el pla de reducció de plantilla

La companyia preveu una reducció de caracter voluntari de 3.500 llocs de treball

Actualitzada 23/03/2021 a les 17:47

Els sindicats i la direcció d'El Corte Inglés han signat l'acord final per a la reducció de plantilla de 3.500 treballadors de caràcter voluntari, després d'esquivar l'escull de les indemnitzacions amb 33 dies per any treballat fins a un màxim de 24 mesos, segons fonts sindicals.En la sisena reunió, els sindicats Fasga, Fetico, UGT i CCOO han acceptat també una prima per sortida voluntària basada en l'antiguitat del 5% del salari brut anual per a contractes d'entre 5 a 10 anys d'antiguitat; el 10% del salari brut per als de 10 a 15 anys; i del 20% per a aquells de més de 15 anys.La reducció en cas de sortides forçoses ha quedat minorada al 85% (en cas que no s'aconsegueixi el nombre de voluntaris), és a dir fins a 2.800 persones i en cap cas una xifra superior si la xifra d'adscripcions al pla voluntari no arribés a completar el contingent previst.L'acord final arriba l'endemà que l'empresa continués oferint indemnitzacions de 25 dies de salari per any amb un topall màxim de 15 mensualitats per a les sortides voluntàries i forçoses, enfront dels 33 dies (36 dies en l'anterior reunió) per any i un màxim de 24 mensualitats que reivindicava la part social.La direcció d'El Corte Inglés finalment ha acceptat la proposta sindical. A més, per al personal d'adscripció voluntària addicionalment oferirà les citades primes i la possibilitat que es pugui adherir de manera voluntària al procés tot el personal independentment que la seva àrea o centre estiguin o no afectats per la reorganització.El pla de baixes voluntàries que planteja la companyia afectarà els empleats dels centres comercials, Bricor, Hipercor, Sfera, centres logístics, oficines i outlet, que sumen unes 63.000 persones del total (88.268 empleats) que El Corte Inglés té a Espanya.D'aquest volum de treballadors queden exclosos els majors de 50 anys (un 27% aproximat), els eventuals i aquells amb contractes de relleu.