El Consell Interterritorial descarta endurir les restriccions actuals per a la Setmana Santa

Darias ha alertat que s'està en un moment «clau» i ha reclamat «extremar totes les mesures de control» per «revertir la tendència». També ha indicat que la soca britànica ja és prevalent a l'Estat, amb una presència entre els infectats a l'entorn del 50%. En algunes Comunitats Autònomes el percentatge arriba fins al 80%.A l'entorn de les mesures acordades per a la Setmana Santa, la ministra de Sanitat ha reiterat que la Declaració d'Actuacions Coordinades (DAC) aprovada pel Consell Interterritorial fa dues setmanes és un «document de mínims», a partir del qual les Comunitats poden ampliar les restriccions en funció de la situació epidemiològica dels diferents territoris. Algunes ja han començat a fer-ho, com per exemple Andalusia, que restringeix la mobilitat a les províncies.Pel que fa a les vacunes, la titular de la cartera de Sanitat ha reiterat que veu factible complir l'objectiu previst de tenir el 80% de la població de més de 80 anys vacunada entre finals de març i principis d'abril. També ha indicat que durant el Consell Interterritorial ha demanat a les Comunitats Autònomes que es vacuni «tots els dies de Setmana Santa».Darias ha estat acompanyada a la roda de premsa posterior al Consell pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha explicat que per Setmana Santa es desplegaran 64.200 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per vetllar pel compliment de les restriccions, també el confinament perimetral autonòmic o provincial, si és el cas.En aquest sentit Marlaska ha volgut transmetre un «missatge als conductors». «Seguim en una situació excepcional i hem de restar a casa i reduir la mobilitat al màxim. Encara no es pot programar desplaçaments de llarg abast».