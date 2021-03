El PP anuncia el fitxatge de Toni Cantó com a independent en la llista d'Ayuso

«Entre socialisme i llibertat, Cantó aposta per la llibertat i fa més gran la nostra formació política», han indicat fonts de la direcció del Partit Popular

Actualitzada 24/03/2021 a les 21:49

L'exportaveu de Cs a la Corts valencianes Toni Cantó formarà part de la candidatura de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid com a independent, un fitxatge que el PP ha anunciat minuts després que el exdirigent taronja fes públic que negociava aquesta possibilitat.La direcció nacional de Pablo Casado ha emmarcat la incorporació de Toni Cantó en la decisió del PP d'obrir les seves portes a simpatitzants, afiliats i càrrecs de Ciutadans, una oferta que es va produir després de la moció de censura presentada per Cs i el PSOE a la Regió de Múrcia.«Entre socialisme i llibertat, Cantó aposta per la llibertat i fa més gran la nostra formació política», han indicat fonts de la direcció del Partit Popular als periodistes.El comunicat dels de Casado s'ha produït minuts després que Cantó confirmés a través de Twitter que s'havia reunit amb l'equip de la presidenta madrilenya.«M'he reunit amb l'equip d'Isabel Díaz Ayuso per parlar sobre la possibilitat de donar suport al projecte d'unió del centre dreta de Pablo Casado a Madrid. És essencial que aquesta comunitat continuï sent exemple de llibertat a Europa i motor econòmic d'Espanya», ha escrit Cantó al seu compte de Twitter.El de Cantó és el primer fitxatge d'Ayuso per als comicis del 4 de maig d'un polític que no forma del seu equip de Govern, ja que fins ara només ha confirmat que formaran part de la llista els seus actuals consellers del PP.A més, el segon càrrec de Cs que s'uneix a les files del Partit Popular, encara que en el seu cas com a independent, després de la moció fallida impulsada per Inés Arrimadas a Múrcia. Cantó segueix al que fos l'exsecretari d'Organització de Cs, Fran Hervías, que treballa ja en la seu nacional del PP.Cantó va presentar el 17 de març la seva renúncia a l'acta de diputat autonòmic, després que dos dies abans anunciés també la dimissió de tots els seus càrrecs en Ciutadans.