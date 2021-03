Detingut l'alcalde d'un poble de Lleó i un constructor per suposades irregularitats comptables

La denúncia l'havia presentat l'exalcalde socialista, que va patir una moció de censura després de negar-se a signar factures «inflades»

23/03/2021 a les 13:46

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns a l'alcalde d'Ardón (Lleó), el popular Jesús Alonso, a la secretària municipal i a un constructor després de gairebé un any d'investigació per la denúncia presentada per l'exalcalde socialista Constantino López per suposades irregularitats comptables.Després de prestar declaració davant els agents de l'Institut Armat, els detinguts van ser posats en llibertat i estan a espera de comparèixer davant l'autoritat judicial, segons ha pogut saber Efe de fonts de la investigació.La recerca es va iniciar al maig de l'any passat després de la denúncia presentada pel llavors alcalde, que ha declarat a Efe que va veure «coses rares» i «factures inflades» pel que es va negar a signar uns certs documents i un mes després va ser desallotjat de l'Alcaldia per mitjà d'una moció de censura.La moció de censura va prosperar amb els vots del PP i el d'un regidor trànsfuga de la Unión del Pueblo Leonés (UPL).Segons ha sostingut López, la seva negativa a formar part de les irregularitats que pretenia alguns regidors va ser l'única causa de la moció de censura, que es va presentar poc després que denunciés les suposades pràctiques corruptes.López ha insistit que es va negar reiteradament a signar diversos documents en els quals considerava que hi havia irregularitats relacionades amb l'adjudicació injustificada de contractes municipals al constructor que ha estat ara detingut, que a més estaven «inflats».