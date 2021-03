Detinguda una negacionista de la pandèmia que va obligar a desallotjar un vagó de rodalies a Màlaga

Quan li demanaven la identificació, mostrava un cartell on es llegia. «Respecta el meu dret de no portar mascareta»

Actualitzada 24/03/2021 a les 16:39

Una dona de 59 anys i de nacionalitat finlandesa ha estat detinguda per la Policia a Fuengirola (Màlaga) després que es negués presumptament a posar-se la màscara i a identificar-se i causés amb la seva actitud una interrupció del servei del tren de rodalia durant vint minuts.Els fets van passar en l'estació de Renfe a Fuengirola, quan es va rebre un avís sobre la presència d'una dona sense màscara que no guardava la distància de seguretat amb la resta d'usuaris, per la qual cosa aquests van haver de ser reallotjats en altres vagons, ha informat aquest dimecres la Policia en un comunicat.Una vegada en l'estació, els agents es van entrevistar amb el personal de seguretat i l'interventor de Renfe, qui va informar que, després de sol·licitar en reiterades ocasions a la dona la seva documentació personal, aquesta li va exhibir només una targeta on es podia llegir el següent text en espanyol: «Respecta el meu dret de no portar mascareta».A continuació, els policies van accedir al vagó per a entrevistar-se amb ella i li van sol·licitar que fes ús de la màscara obligatòria, al que es va negar en tot moment, i també es va negar a identificar-se.Quan els agents tractaven d'inspeccionar la bossa de la dona, aquesta va començar a forcejar amb un d'ells, i el comportament violent d'aquesta persona va alterar el normal funcionament del servei en l'estació i va generar una certa alarma entre els usuaris.