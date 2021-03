Després de passar la covid, tres mesos amb problemes respiratoris

Així ho determina un estudi realitzat a pacients que han estat ingressats en hospitals

Actualitzada 23/03/2021 a les 17:21

Pacients que han passat el coronavirus i que han estat ingressats per una afectació important o lleu-moderada continuen, als tres mesos d'haver rebut l'alta, amb problemes respiratoris.



Aquesta és una de les afirmacions que s'extreuen d'una investigació en la qual hi han participat set hospitals d'Espanya i que ha coordinat l'Hospital San Pedro de Logroño.En l'estudi hi han participat un total de 110 pacients de covid que no tenien prèviament cap alteració respiratòria. Van estar ingressats en planta (no en UCI) i tenien una mitjana de 50 anys.Els pacients van realitzar diverses proves per comprovar l'estat dels seus pulmons i, als tres mesos, «encara no tenien recuperada del tot la seva funció pulmonar», segons un dels responsables de l'estudi.Els científics creuen que, amb el pas del temps, els pacients tornaran a la normalitat, encara que serà de forma progressiva, tot i que als tres mesos encara existien problemes funcionals.