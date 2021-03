Aznar afirma que «mai» ha rebut sobresous i que no ha conegut «cap comptabilitat B al PP»

Sobre els papers de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, Aznar ha dit que no coneixia aquests papers ni coneix «cap indici sobre el seu fonament o justificació». Preguntat per les inicials 'JM' que hi apareixen, l'expresident ha insistit: «No he rebut cap quantitat que correspongui a cap consideració que pugui afectar aquestes anotacions». «No sé què han fet els altres ni m'importa», ha dit Aznar, que s'ha desvinculat dels seus «successors» en la direcció del PP.Aznar també ha assegurat que no ha autoritzat cap pagament i ha argumentat que no era la seva responsabilitat. «No he autoritzat cap pagament», ha repetit en diverses ocasions. L'exdiputat del PP Jaime Ignacio del Burgo va declarar que Aznar havia autoritzat «compensacions» que apareixen als papers de Bárcenas.«Jaime Ignacio del Burgo és una persona molt respectable i pot tenir memòria d'alguna reunió que jo no recordi», ha dit Aznar que, tot i això, ha insistit que no va autoritzar cap compensació econòmica «per a ningú i en cap moment» i no tenia «cap coneixement» que se'n fessin.