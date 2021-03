AstraZeneca diu que els lots emmagatzemats a Itàlia «no són una reserva»

El diari 'La Stampa' va publicar que vint-i-nou milions de dosis d'aquesta farmacèutica estaven bloquejades a Anagni

Actualitzada 24/03/2021 a les 17:44

La farmacèutica AstraZeneca ha afirmat avui que els lots de vacunes emmagatzemats a la planta italiana pròxima a Roma no són «una reserva» i que manté el seu compromís de lliurar deu milions de dosis a la Unió Europea (UE) al març.El diari 'La Stampa' va publicar aquest dimecres que vint-i-nou milions de dosis d'aquesta farmacèutica estaven bloquejades en la instal·lació del proveïdor global de tecnologies per a fàrmacs Catalent a Anagni, prop de Roma, i que una part podia ser enviada al Regne Unit.El Govern italià, no obstant això, va assegurar que les dosis emmagatzemades tenien com a destí Bèlgica i que tots els lots estaven controlats pels carabiners que s'ocupen del departament de Sanitat.AstraZeneca ha explicat, en un comunicat, que «és incorrecte descriure això com una reserva» i que «el procés de fabricació de vacunes és molt complex i requereix molt temps». «En particular, les dosis de vacuna han d'esperar fins a l'aprovació del control de qualitat després que es completi l'ompliment dels vials», ha afegit.També ha explicat que «es lliuraran prop de deu milions de dosis als països de la UE durant l'última setmana de març, la resta a l'abril, ja que les dosis estan aprovades per al seu alliberament després del control de qualitat».A més, ha assegurat que «en l'actualitat no hi ha cap exportació planejada més que a països COVAX. Hi ha tretze milions de dosis de vacuna esperant que s'enviï el control de qualitat a COVAX com a part del nostre compromís de subministrar milions de dosis a països de baixos ingressos. La vacuna es va fabricar fora de la UE i es va emportar a la planta de Anagni per a omplir-la en vials», ha afirmat AstraZeneca en una nota.