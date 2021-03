Si la teva mascota té problemes gàstrics, aquesta pot ser la causa

La pandèmia ha propiciat un major ús de lleixius i desinfectants que poden perjudicar a gossos i gats

23/03/2021 a les 12:21

El grup de veterinaris europeu Anicura ha alertat que molts problemes gastrointestinals de les nostres mascotes es deuen al mal ús o abús dels desinfectants, lleixius o gels hidroalcohòlics. La pandèmia ha comportat un augment de l'ús d'aquests productes químics per tal d'eliminar el coronavirus de les superfícies.Segons avança La Nueva España, les intoxicacions es poden produir mentre gaudeixen de la seva hora de passeig i oloren zones on s'ha utilitzat algun dels productes esmentats. Però també es pot produir quan es llepen les seves potes, on s'han pogut impregnar els productes químics.L'ús de solucions hidroalcohòliques, lleixiu o d'altres desinfectants, inclús els diluïts amb aigua, poden provocar irritacions o abrasió en els coixinets de les potes i problemes gastrointestinals que poden derivar en hemorràgies.Per aquest motiu, des d'Anicura recomanen netejar les extremitats i el morro de l'animal amb aigua i xampú per a mascotes o bé amb tovalloletes desinfectants especials per a ells.Des de l'entitat han alertat de l'augment de casos en els últims mesos, sobretot en gossos. També han observat un increment de casos de faringitis a causa de la inhalació d'aquests productes.