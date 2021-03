Actualitzada 23/03/2021 a les 23:06

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que els passatgers tenen dret a rebre una compensació si el seu vol queda afectat per una vaga de treballadors de l'aerolínia que l'opera. En una sentència d'aquest dimarts, l'alt tribunal amb seu a Luxemburg ha negat que una vaga d'empleats de la mateixa companyia aèria es pugui considerar com a «circumstància extraordinària», que eximeix l'empresa d'indemnitzar els viatgers afectats. Per contra, el TJUE assegura que és una situació «previsible» i «inherent» a l'activitat de l'aerolínia. D'aquesta manera, la justícia europea obre la porta a noves indemnitzacions per als consumidors tant per cancel·lacions com retards de vols afectats per una vaga d'aquest tipus.