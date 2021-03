Mascaretes a la força: lluitadors mexicans les reparteixen al metro

El Bandido i altres vuit professionals de la lluita lliure mexicana van canviar aquest dimarts el ring pels vagons del metre de la capital, on es van cerciorar que els seus milions d'usuaris porten cubrebocas per a noquejar a la pandèmia del coronavirus.Encara que ells no necessiten un, atès que les seves tradicionals màscares de lluitador ja cobreixen el seu rostre, van irrompre entre piruetes en el suburbà repartint màscares, desinfectant a la gent i fins i tot escarmentant, sense passar-se de força, als incomplidors.«Estem fent consciència a tota aquesta gent que encara diu que no existeix el coronavirus. Venim amb cubrebocas, sanitizante i totes les mesures de seguretat que han d'haver-hi en el metre per a cuidar-nos», va dir a Efe el Bandido, vestit amb un vestit de lluentons daurats amb el seu ferri abdomen a la vista.Aquesta iniciativa forma part d'una campanya de l'Institut de la Joventut de la Ciutat de Mèxic per a promoure l'ús de màscara, que consisteix a persuadir amb humor a aquells que encara es resisteixen a portar cubrebocas o que ho porten mal posat.En dies passats van estar en la concorreguda Zona Rosa de la capital, en la Central de Proveïment, considerat el mercat més gran d'Amèrica Llatina, i en el Mercat de Jamaica, també en la capital.I els esperen nous assalts, perquè pròximament visitaran La Biga, mercat que s'abarrota cada Setmana Santa de famílies comprant peix.«Hi ha gent que sí que s'enutja i altres s'ho prenen a joc», va comentar entre riures el Bandido, qui, amb 10 anys d'experiència en la lluita lliure, es va confessar impressionat perquè la immensa majoria dels usuaris del metre sí que porten cubrebocas.Encara que no van faltar alguns pillets sense màscara o amb la màscara per sota del nas que en veure arribar a l'imponent grup de lluitadors arrencava a córrer en sentit contrari sense massa èxit.L'escarment: li col·locaven un cubrebocas, ho ruixaven amb desinfectant i, en alguns casos, el manteaban diverses vegades. «Així no se li oblidarà posar-li-ho», s'escoltava