La pandèmia i els trastorns de l'alimentació

Gent amb TCA ha sortit «beneficiada» en alguns aspectes

Actualitzada 22/03/2021 a les 18:51

La irrupció del coronavirus ha provocat que els estils de vida hagin canviat en els últims mesos. En moltes persones s'han produït trastorns de l'alimentació, tal com explica la psicòloga Adriana Esteban, especialista en Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) de l'Institut Centta. Aquests trastorns poden quedar camuflats per diversos factors.



Un d'ells és l'utilització de les mascaretes, ja que, amb elles posades a la cara, les persones que tenen menys dificultats a l'hora de relacionar-se amb la resta de gent. Aquestes persones, doncs, es relacionen més amb la gent.Pel que fa al teletreball i a les classes virtuals, és un dels aspectes que ha perjudicat més amb la gent que pateix aquest tipus de trastorn. És així perquè estar a casa i no tenir contacte físic amb la resta de persones no permet vigilar quina és l'alimentació de les persones i, per tant, poden empitjorar.Tornant al cantó relativament «positiu», el fet que hi hagi restriccions de mobilitat han afavorit l'eliminació de dinars i sopars, amb què aquestes persones ja no estan obligades a enganyar per no assistir a esdeveniments d'aquest tipus.