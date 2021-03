L'helicòpter Ingenuity farà a l'abril el seu primer vol a Mart

En la primera prova s'enlairarà tres metres durant trenta segons

Actualitzada 23/03/2021 a les 23:43

L'helicòpter Ingenuity de gairebé 2 quilos de pes s'alçarà per primera vegada en Mart no abans del 8 d'abril i en una esplanada ja triada per a aquest primer vol de prova, van informar avui científics de la NASA.La lleugera aeronau, que es manté encara en la part baixa del róver Perseverance, aconseguirà una altitud d'uns tres metres durant aquest primer vol de prova, que durarà uns 30 segons, encara que s'espera que en els successius pugui pujar fins a uns cinc metres sobre la superfície marciana.«Volem aprendre sobre el potencial que el Ingenuity té per al futur de la recerca científica», va dir aquest dimarts en roda de premsa Lori Glaze, directora de la Divisió de Ciències Planetàries de la NASA, sobre el que serà «el primer vol propulsat en un altre món».Els científics de la NASA d'antuvi ja han retirat la coberta en forma de guitarra que protegia l'helicòpter durant l'arribada del Perseverance a la superfície marciana el passat 18 de febrer.El vehicle, que està en el cràter Jezero, es troba cobrint el trajecte d'uns 60 metres que separa l'actual ubicació del róver fins al lloc on es farà el vol.Una vegada que aconsegueixi aquesta esplanada d'uns 100 metres d'àrea, triada per l'absència d'obstacles, el Perseverance dipositarà el Ingenuity sobre el sòl rocós, en el que serà un elaborat procés de sis dies fins que l'aeronau per primera vegada s'independitzi del róver.«Encara que ser dipositat en la superfície serà un gran desafiament, sobreviure a aquesta primera nit només en Mart, sense el róver protegint-ho i mantenint-ho encès, serà encara més gran», va dir en la roda de premsa Bob Balaram, l'enginyer cap de l'helicòpter.Durant el dia, la superfície de Mart rep només la meitat de la quantitat d'energia solar que arriba a la Terra, mentre que les temperatures nocturnes poden descendir fins a -90 graus Celsius.«Després, el major repte serà volar en l'atmosfera de Mart, que té les seves pròpies dinàmiques», va agregar l'especialista, després d'al·ludir als forts vents en el planeta vermell, la gravetat del qual és un terç de la Terra.Una vegada dipositada en el sòl, l'aeronau, que va tenir un cost de 80 milions de dòlars (67,5 milions d'euros), tindrà fins a uns 31 dies terrestres (30 dies marcians) de termini fins a poder efectuar el seu primer vol de prova.Les bateries que porta l'helicòpter li permetran mantenir-se amb energia durant unes 25 hores fins que els seus panells solars puguin carregar-se amb la llum diürna.Bobby Braun, director de Ciència Planetària en el laboratori de Propulsió (JPL, per les seves sigles en anglès) de la NASA, va ressaltar que el Ingenuity és bàsicament un «tech demo» (una demostració tècnica) que s'ha manat al planeta vermell per a provar les seves capacitats, i que «no hi ha necessitat d'una vida llarga ni ha estat dissenyat per a aquest propòsit».Després de mantenir-se uns 30 segons en l'aire, l'helicòpter descendirà novament a la superfície marciana. Hores després, el Perseverance rebrà la primera informació recollida per la lleugera aeronau, incloses imatges i vídeos presos durant el seu breu vol.