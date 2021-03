L'EMA enviarà inspectors als laboratoris i plantes de Rússia on es fabrica la vacuna Sputnik

L'EMA va començar a examinar l'Sputnik el 4 de març en considerar que els estudis «suggereixen» que seria efectiva i segura. Per ara, l'agència no té una data prevista per finalitzar l'avaluació i, de fet, ha de rebre suficient informació sobre els assajos clínics i les condicions de fabricació de la vacuna abans de permetre als seus creadors demanar formalment l'autorització condicional per comercialitzar la vacuna a la UE.Brussel·les no té previst comprar l'Sputnik per distribuir-la entre els estats membre de la UE, però els governs europeus poden fer-ho si ho desitgen un cop tingui l'aval de l'EMA. Alguns països com Hongria s'han avançat a l'autorització del regulador europeu i ja l'estan administrant, però assumeixen la responsabilitat en cas que el vaccí provoqui algun efecte advers.Amb les autoritzacions condicionals avalades per l'EMA són les farmacèutiques les que assumeixen la responsabilitat civil si hi ha problemes en la vacunació.