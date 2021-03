L'atenció als pacients ha empitjorat, segons la majoria de les infermeres

El col·lectiu també considera que les seves condicions de treball són pitjors que fa un any

Actualitzada 23/03/2021 a les 13:47

Vuit de cada deu infermeres creuen que l'atenció sanitària als pacients als hospitals, centres de salut i altres centres sanitaris i sociosanitaris ha empitjorat en l'últim any de pandèmia, segons la macroenquesta realitzada pel Sindicat d'Infermeria (SATSE).Aquest estudi s'ha elaborat a 11.645 infermeres i infermers de totes les comunitats autònomes durant el mes de febrer passat i que llança nous resultats sobre les condicions de treball sofertes per aquest col·lectiu des del començament de la crisi sanitària.En concret, l'estudi afirma que ha augmentat en un 17% la percepció d'empitjorament de l'atenció que es presta als pacients per part d'aquests professionals, ja que abans de la pandèmia era un 68,27% aquesta percepció i ara aconsegueix el 85,83%.D'igual manera, una majoria creu que les seves condicions de treball en les seves respectives unitats, serveis o centres de treball són pitjors que fa uns mesos, augmentant un 21% el percentatge de professionals que així ho pensen. S'ha passat d'un 67,61% a un 88,96%.Quant a l'ambient existent en el seu entorn laboral asseguren que han sofert un empitjorament progressiu d'aquest: un 87,46% ho consideren així ara mentre que era un 74,38% els que ho pensaven abans de la pandèmia, la qual cosa suposa un 13% més.L'enquesta també s'interessa sobre si aquests professionals han hagut de desplaçar-se a altres unitats o serveis diferents als seus amb motiu de la sobrecàrrega i tensió assistencial motivada per la lluita contra la covid-19 i un 46% asseveren que sí ho han hagut de fer en els últims mesos.D'acord amb els resultats de l'estudi, l'organització sindical subratlla que la covid-19 ha deteriorat encara més una situació laboral estructural que encara no s'havia recuperat d'anys de retallades en drets i prestacions imposats per les diferents administracions sanitàries públiques amb motiu de la crisi econòmica.«Les greus conseqüències del 'tsunami' provocat pel coronavirus en el nostre Sistema Nacional de Salut són clares i molt preocupants, per la qual cosa exigim, tant al Ministeri de Sanitat com a les conselleries de Salut de les diferents comunitats autònomes, que, amb caràcter urgent, posin en marxa totes les mesures estructurals de recursos i mitjans necessàries per a acabar amb l'actual situació», conclou la nota.